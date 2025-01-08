Сьогоднішня ціна Swiss Wine (SWINE)

Поточна ціна Swiss Wine (SWINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 360.58K USD. Ціна SWINE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Swiss Wine:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.41K USD

- зміна ціни Swiss Wine протягом дня — -17.67%

- циркуляційна пропозиція – 609.33M USD

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