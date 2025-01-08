Ціна Swiss Wine (SWINE)
Поточна ціна Swiss Wine (SWINE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 360.58K USD. Ціна SWINE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swiss Wine:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.41K USD
- зміна ціни Swiss Wine протягом дня — -17.67%
- циркуляційна пропозиція – 609.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swiss Wine до USD становила $ -0.000127164500072711.
За останні 30 днів зміна ціни Swiss Wine до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Swiss Wine до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Swiss Wine до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000127164500072711
|-17.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Swiss Wine: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.82%
-17.67%
-4.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Swiss Wine $SWINE is the PEPE of the AIRDAO ecosystem. Swine is a meme coin built on the airdao network. It is our mission to create to revive the past as fuel for the future. We aim to create a cult of every day crypto fanatics where we will turn L’s in to W’s using the power of people. Features Deployed: - Staking - 10-30% APY : https://stake.swine-meme.xyz/ - TG Sniper Buy Bot for all AirDAO tokens generating 0.3% revenue from each trade unless the users holds 300k $SWINE : http://t.me/SWINE_buybot - Sergey AI bot deployed in community chat - Gallery : https://t.me/swinecoin_gallery
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