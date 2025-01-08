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Ціна Swiss Cash Coin (SWC)

USD

Графік ціни Swiss Cash Coin (SWC) в реальному часі

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-18.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Swiss Cash Coin (SWC)

Поточна ціна Swiss Cash Coin (SWC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 16.18K USD. Ціна SWC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swiss Cash Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.60 USD
- зміна ціни Swiss Cash Coin протягом дня — -18.25%
- циркуляційна пропозиція – 18.00B USD

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Цінові показники Swiss Cash Coin (SWC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swiss Cash Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Swiss Cash Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Swiss Cash Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Swiss Cash Coin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-18.25%
30 днів$ 0-85.25%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Swiss Cash Coin (SWC)

Останній аналіз цін Swiss Cash Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-18.25%

-58.95%

Ринкова інформація Swiss Cash Coin (SWC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 16.18K
$ 16.18K$ 16.18K

$ 9.60
$ 9.60$ 9.60

18.00B
18.00B 18.00B

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Ресурс Swiss Cash Coin (SWC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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