Ціна SwirlTokenX (SWIRLX)
Поточна ціна SwirlTokenX (SWIRLX) сьогодні становить 0.00000699 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWIRLX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SwirlTokenX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.96 USD
- зміна ціни SwirlTokenX протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SwirlTokenX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SwirlTokenX до USD становила $ +0.0000000832.
За останні 60 днів зміна ціни SwirlTokenX до USD становила $ -0.0000042341.
За останні 90 днів зміна ціни SwirlTokenX до USD становила $ -0.000011014529057935132.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0000000832
|+1.19%
|60 днів
|$ -0.0000042341
|-60.57%
|90 днів
|$ -0.000011014529057935132
|-61.17%
Останній аналіз цін SwirlTokenX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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