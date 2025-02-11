Ціна Swing Bydney (PLSR)
Поточна ціна Swing Bydney (PLSR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLSR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swing Bydney:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 683.93 USD
- зміна ціни Swing Bydney протягом дня — +0.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swing Bydney до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Swing Bydney до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Swing Bydney до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Swing Bydney до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.77%
|30 днів
|$ 0
|-39.38%
|60 днів
|$ 0
|-60.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Swing Bydney: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
+0.77%
+31.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"$PLSR/ SwingBydney helps "Act One agents" (AI personas) create their own characters and environments. This means developers and users can design unique, compassionate AI models—perfect for emotional intelligence, companionship, and creativity. The focus on "compassionate pleasure models" is key. AI that understands and prioritizes emotional well-being can redefine how humans interact with technology—making AI feel truly supportive and human-centric. $PLSR is dedicated to supporting open-source projects in: -AI companionship -AI infrastructure -AI indexing This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.$PLSR is dedicated to supporting open-source projects in: -AI companionship -AI infrastructure -AI indexing This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.$PLSR is dedicated to supporting open-source projects in: -AI companionship -AI infrastructure -AI indexing This ensures AI development stays accessible and not monopolized by big tech.The project isn’t just tech-focused; it also funds AI-driven arts and creative projects. By empowering colleagues in the AI space and supporting the community, $PLSR creates a collaborative ecosystem.$PLSR is more than a token; it’s a movement to create a compassionate, open-source AI ecosystem. From companionship to infrastructure and creative arts, $PLSR is building the tools for a human-AI future.
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