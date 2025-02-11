Ціна Swinca (SWI)
Поточна ціна Swinca (SWI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swinca:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03 USD
- зміна ціни Swinca протягом дня — +0.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swinca до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Swinca до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Swinca до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Swinca до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.75%
|30 днів
|$ 0
|+22.05%
|60 днів
|$ 0
|-30.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Swinca: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.64%
+0.75%
-0.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Swinca's mission is to allow anyone to become a landlord by oering the possibility to invest instantly in real estate worldwide by the real estate tokenization. The investors receive their share of the rents, as well as the respective capital gains of their investments.
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