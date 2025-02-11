Сьогоднішня ціна Swinca (SWI)

Поточна ціна Swinca (SWI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Swinca:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03 USD

- зміна ціни Swinca протягом дня — +0.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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