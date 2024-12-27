Ціна SwiftCash (SWIFT)
Поточна ціна SwiftCash (SWIFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 165.98K USD. Ціна SWIFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SwiftCash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51K USD
- зміна ціни SwiftCash протягом дня — +0.96%
- циркуляційна пропозиція – 270.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SwiftCash до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SwiftCash до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SwiftCash до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SwiftCash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.96%
|30 днів
|$ 0
|+27.49%
|60 днів
|$ 0
|+47.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SwiftCash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+0.96%
+1.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SwiftCash is an open-source, self-funded system of decentralized governance and economy, born out of a desire to create a digital store of value and a peer-to-peer cryptocurrency for daily transactional use along with cheat-proof lotteries that can be played by anyone in the blockchain without any custodian or third-party service getting involved, as well as on-chain HODL/Term deposits. SwiftCash uses the Proof-of-Stake algorithm to reach consensus and allows up to 10% of maximum inflation to be spent on proposals that are embraced by enough stakeholders. Another 10% of maximum inflation goes directly to stakeholders who help secure the network aka Miners and Masternodes, and the rest of maximum inflation which is 80% can go to HODL/Term deposits; coins that are time locked in the blockchain between 1-12 months.
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