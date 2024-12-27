Сьогоднішня ціна SwiftCash (SWIFT)

Поточна ціна SwiftCash (SWIFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 165.98K USD. Ціна SWIFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SwiftCash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51K USD

- зміна ціни SwiftCash протягом дня — +0.96%

- циркуляційна пропозиція – 270.62M USD

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