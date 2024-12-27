Сьогоднішня ціна Swerve (SWRV)

Поточна ціна Swerve (SWRV) сьогодні становить 0.006727 USD з ринковою капіталізацією $ 124.01K USD. Ціна SWRV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Swerve:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.78K USD

- зміна ціни Swerve протягом дня — +8.40%

- циркуляційна пропозиція – 18.42M USD

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