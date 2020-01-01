Токеноміка Swell Restaked BTC (SWBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Swell Restaked BTC (SWBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Swell Restaked BTC (SWBTC) swBTC is the receipt token for Swell DAO's Restaked WBTC. swBTC accepts WBTC and then allocates it across multiple restaking platforms to bring best in class BTC restaking yield to its holders. swBTC will be restaking layer agnostic and so is able to deploy across Symbiotic with other restaking platforms like Eigen Layer to follow shortly after. By restaking WBTC into these restaking protocols, swBTC is able to secure and derive yield networks and AVS's while still being a liquid token. Офіційний вебсайт: https://app.swellnetwork.io/stake/swbtc Купити SWBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Swell Restaked BTC (SWBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Swell Restaked BTC (SWBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,13M $ 7,13M $ 7,13M Загальна пропозиція: $ 66,54 $ 66,54 $ 66,54 Циркуляційна пропозиція: $ 66,54 $ 66,54 $ 66,54 FDV (повністю розведена вартість): $ 7,13M $ 7,13M $ 7,13M Історичний максимум: $ 109 489 $ 109 489 $ 109 489 Історичний мінімум: $ 51 532 $ 51 532 $ 51 532 Поточна ціна: $ 107 223 $ 107 223 $ 107 223 Дізнайтеся більше про ціну Swell Restaked BTC (SWBTC)

Токеноміка Swell Restaked BTC (SWBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Swell Restaked BTC (SWBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SWBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SWBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SWBTC, досліджуйте ціну токена SWBTC в реальному часі!

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