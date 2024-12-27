Ціна Swell Restaked BTC (SWBTC)
Поточна ціна Swell Restaked BTC (SWBTC) сьогодні становить 96,336 USD з ринковою капіталізацією $ 30.87M USD. Ціна SWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swell Restaked BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.57K USD
- зміна ціни Swell Restaked BTC протягом дня — +1.31%
- циркуляційна пропозиція – 320.47 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swell Restaked BTC до USD становила $ +1,241.01.
За останні 30 днів зміна ціни Swell Restaked BTC до USD становила $ +4,421.3792544000.
За останні 60 днів зміна ціни Swell Restaked BTC до USD становила $ +39,106.7321760000.
За останні 90 днів зміна ціни Swell Restaked BTC до USD становила $ +30,592.1761442969.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,241.01
|+1.31%
|30 днів
|$ +4,421.3792544000
|+4.59%
|60 днів
|$ +39,106.7321760000
|+40.59%
|90 днів
|$ +30,592.1761442969
|+46.53%
Останній аналіз цін Swell Restaked BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.31%
+1.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
swBTC is the receipt token for Swell DAO's Restaked WBTC. swBTC accepts WBTC and then allocates it across multiple restaking platforms to bring best in class BTC restaking yield to its holders. swBTC will be restaking layer agnostic and so is able to deploy across Symbiotic with other restaking platforms like Eigen Layer to follow shortly after. By restaking WBTC into these restaking protocols, swBTC is able to secure and derive yield networks and AVS's while still being a liquid token.
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