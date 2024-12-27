Сьогоднішня ціна Swell Restaked BTC (SWBTC)

Поточна ціна Swell Restaked BTC (SWBTC) сьогодні становить 96,336 USD з ринковою капіталізацією $ 30.87M USD. Ціна SWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Swell Restaked BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.57K USD

- зміна ціни Swell Restaked BTC протягом дня — +1.31%

- циркуляційна пропозиція – 320.47 USD

Отримуйте оновлення цін SWBTC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SWBTC.