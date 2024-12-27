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Ціна Swell Ethereum (SWETH)

USD

Графік ціни Swell Ethereum (SWETH) в реальному часі

$3,636.49
$3,636.49$3,636.49
+0.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Swell Ethereum (SWETH)

Поточна ціна Swell Ethereum (SWETH) сьогодні становить 3,636.35 USD з ринковою капіталізацією $ 441.16M USD. Ціна SWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swell Ethereum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 638.21K USD
- зміна ціни Swell Ethereum протягом дня — +0.73%
- циркуляційна пропозиція – 121.32K USD

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Цінові показники Swell Ethereum (SWETH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swell Ethereum до USD становила $ +26.48.
За останні 30 днів зміна ціни Swell Ethereum до USD становила $ -106.9559625500.
За останні 60 днів зміна ціни Swell Ethereum до USD становила $ +1,260.9879985500.
За останні 90 днів зміна ціни Swell Ethereum до USD становила $ +782.2304368010856.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +26.48+0.73%
30 днів$ -106.9559625500-2.94%
60 днів$ +1,260.9879985500+34.68%
90 днів$ +782.2304368010856+27.41%

Аналіз цін Swell Ethereum (SWETH)

Останній аналіз цін Swell Ethereum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 3,555.19
$ 3,555.19$ 3,555.19

$ 3,695.18
$ 3,695.18$ 3,695.18

$ 4,395.57
$ 4,395.57$ 4,395.57

-0.24%

+0.73%

+2.72%

Ринкова інформація Swell Ethereum (SWETH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 441.16M
$ 441.16M$ 441.16M

$ 638.21K
$ 638.21K$ 638.21K

121.32K
121.32K 121.32K

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Ресурс Swell Ethereum (SWETH)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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