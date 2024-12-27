Сьогоднішня ціна Swell Ethereum (SWETH)

Поточна ціна Swell Ethereum (SWETH) сьогодні становить 3,636.35 USD з ринковою капіталізацією $ 441.16M USD. Ціна SWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Swell Ethereum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 638.21K USD

- зміна ціни Swell Ethereum протягом дня — +0.73%

- циркуляційна пропозиція – 121.32K USD

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