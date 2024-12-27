Ціна Swell Ethereum (SWETH)
Поточна ціна Swell Ethereum (SWETH) сьогодні становить 3,636.35 USD з ринковою капіталізацією $ 441.16M USD. Ціна SWETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swell Ethereum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 638.21K USD
- зміна ціни Swell Ethereum протягом дня — +0.73%
- циркуляційна пропозиція – 121.32K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swell Ethereum до USD становила $ +26.48.
За останні 30 днів зміна ціни Swell Ethereum до USD становила $ -106.9559625500.
За останні 60 днів зміна ціни Swell Ethereum до USD становила $ +1,260.9879985500.
За останні 90 днів зміна ціни Swell Ethereum до USD становила $ +782.2304368010856.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +26.48
|+0.73%
|30 днів
|$ -106.9559625500
|-2.94%
|60 днів
|$ +1,260.9879985500
|+34.68%
|90 днів
|$ +782.2304368010856
|+27.41%
Останній аналіз цін Swell Ethereum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.24%
+0.73%
+2.72%
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