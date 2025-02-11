Сьогоднішня ціна Sweet (SWEET)

Поточна ціна Sweet (SWEET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWEET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sweet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.60 USD

- зміна ціни Sweet протягом дня — +1.60%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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