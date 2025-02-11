Ціна Sweet (SWEET)
Поточна ціна Sweet (SWEET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWEET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sweet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.60 USD
- зміна ціни Sweet протягом дня — +1.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sweet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sweet до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sweet до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sweet до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.60%
|30 днів
|$ 0
|-40.10%
|60 днів
|$ 0
|-48.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sweet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.60%
-30.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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