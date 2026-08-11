Сьогоднішня ціна SWEAT

Поточна ціна SWEAT (SWEAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SWEAT до USD становить $ 0 за SWEAT.

SWEAT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4,553,997, з циркуляційною пропозицією у 13.39B SWEAT. Протягом останніх 24 годин SWEAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.091476, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SWEAT змінився на +0.12% за останню годину та на -13.96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 33.54K.

Ринкова інформація щодо SWEAT (SWEAT)

Ринкова капіталізація $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M Обсяг (за 24 год) $ 33.54K$ 33.54K $ 33.54K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6.70M$ 6.70M $ 6.70M Циркуляційне постачання 13.39B 13.39B 13.39B Загальна пропозиція 19,681,611,046.63 19,681,611,046.63 19,681,611,046.63

Поточна ринкова капіталізація SWEAT — $ 4.55M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 33.54K. Циркуляційна пропозиція SWEAT — 13.39B, зі загальною пропозицією 19681611046.63. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6.70M.