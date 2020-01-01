Токеноміка Sway Social (SWAY) Дізнайтеся ключову інформацію про Sway Social (SWAY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sway Social (SWAY) Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO. Офіційний вебсайт: https://clout.art/ Купити SWAY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sway Social (SWAY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sway Social (SWAY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 50,90K $ 50,90K $ 50,90K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 49,46M $ 49,46M $ 49,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 102,91K $ 102,91K $ 102,91K Історичний максимум: $ 0,258453 $ 0,258453 $ 0,258453 Історичний мінімум: $ 0,00086407 $ 0,00086407 $ 0,00086407 Поточна ціна: $ 0,00102831 $ 0,00102831 $ 0,00102831 Дізнайтеся більше про ціну Sway Social (SWAY)

Токеноміка Sway Social (SWAY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sway Social (SWAY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SWAY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SWAY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SWAY, досліджуйте ціну токена SWAY в реальному часі!

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