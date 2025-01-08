Ціна Sway Social (SWAY)
Поточна ціна Sway Social (SWAY) сьогодні становить 0.00151252 USD з ринковою капіталізацією $ 74.77K USD. Ціна SWAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sway Social:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.65K USD
- зміна ціни Sway Social протягом дня — -1.85%
- циркуляційна пропозиція – 49.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sway Social до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sway Social до USD становила $ -0.0002139660.
За останні 60 днів зміна ціни Sway Social до USD становила $ -0.0001143530.
За останні 90 днів зміна ціни Sway Social до USD становила $ -0.0002517501044165937.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.85%
|30 днів
|$ -0.0002139660
|-14.14%
|60 днів
|$ -0.0001143530
|-7.56%
|90 днів
|$ -0.0002517501044165937
|-14.26%
Останній аналіз цін Sway Social: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-1.85%
-1.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO.
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