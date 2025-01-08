Сьогоднішня ціна Sway Social (SWAY)

Поточна ціна Sway Social (SWAY) сьогодні становить 0.00151252 USD з ринковою капіталізацією $ 74.77K USD. Ціна SWAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sway Social:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.65K USD

- зміна ціни Sway Social протягом дня — -1.85%

- циркуляційна пропозиція – 49.43M USD

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