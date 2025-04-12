Сьогоднішня ціна Swasticoin (YZY)

Поточна ціна Swasticoin (YZY) сьогодні становить 0.00293117 USD з ринковою капіталізацією $ 2.93M USD. Ціна YZY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Swasticoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Swasticoin протягом дня — +4.09%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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