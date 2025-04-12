Ціна Swasticoin (YZY)
Поточна ціна Swasticoin (YZY) сьогодні становить 0.00293117 USD з ринковою капіталізацією $ 2.93M USD. Ціна YZY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swasticoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Swasticoin протягом дня — +4.09%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swasticoin до USD становила $ +0.00011513.
За останні 30 днів зміна ціни Swasticoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Swasticoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Swasticoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00011513
|+4.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Swasticoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
+4.09%
-11.99%
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