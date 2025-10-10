Дослідіть токеноміку Swash (SWASH) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів SWASH, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз! Дослідіть токеноміку Swash (SWASH) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів SWASH, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Swash (SWASH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Swash (SWASH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 994,96M $ 994,96M $ 994,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,17M $ 2,17M $ 2,17M Історичний максимум: $ 0,95025 $ 0,95025 $ 0,95025 Історичний мінімум: $ 0,00184015 $ 0,00184015 $ 0,00184015 Поточна ціна: $ 0,00217275 $ 0,00217275 $ 0,00217275 Інформація Swash (SWASH) What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online. Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in. Whether you're surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts. New ways to amp up your earnings are added to Swash every month! Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including: - brands that publish ads

businesses that buy and analyse data

data scientists who build models

developers who innovate on the Swash stack

charities who receive your donations The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network's native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience. Офіційний вебсайт: https://swashapp.io/ Токеноміка Swash (SWASH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Swash (SWASH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SWASH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SWASH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SWASH, досліджуйте ціну токена SWASH в реальному часі!