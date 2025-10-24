Інформація щодо ціни Swash (SWASH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0018328 $ 0,0018328 $ 0,0018328 Мін. за 24 год $ 0,00198196 $ 0,00198196 $ 0,00198196 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0018328$ 0,0018328 $ 0,0018328 Макс. за 24 год $ 0,00198196$ 0,00198196 $ 0,00198196 Рекордний максимум $ 0,95025$ 0,95025 $ 0,95025 Найнижча ціна $ 0,00161107$ 0,00161107 $ 0,00161107 Зміна ціни (за 1 год) -0,04% Зміна ціни (1 дн.) -1,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,79%

Актуальна ціна Swash (SWASH) становить $0,00189468. За останні 24 години SWASH торгувався між мінімумом у $ 0,0018328 і максимумом у $ 0,00198196, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SWASH становить $ 0,95025, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00161107.

Що стосується короткострокових результатів, то SWASH змінився на -0,04% за останню годину, -1,60% за 24 години та на -23,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Swash (SWASH)

Ринкова капіталізація $ 1,89M$ 1,89M $ 1,89M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,90M$ 1,90M $ 1,90M Циркуляційне постачання 994,96M 994,96M 994,96M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Swash — $ 1,89M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SWASH — 994,96M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,90M.