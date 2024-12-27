Ціна Swarm Network (SWM)
Поточна ціна Swarm Network (SWM) сьогодні становить 0.00593505 USD з ринковою капіталізацією $ 466.82K USD. Ціна SWM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swarm Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.82 USD
- зміна ціни Swarm Network протягом дня — +0.72%
- циркуляційна пропозиція – 78.65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swarm Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Swarm Network до USD становила $ -0.0004531143.
За останні 60 днів зміна ціни Swarm Network до USD становила $ +0.0003594533.
За останні 90 днів зміна ціни Swarm Network до USD становила $ -0.00186037997938878.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.72%
|30 днів
|$ -0.0004531143
|-7.63%
|60 днів
|$ +0.0003594533
|+6.06%
|90 днів
|$ -0.00186037997938878
|-23.86%
Останній аналіз цін Swarm Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.72%
-3.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments.
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