Сьогоднішня ціна Swarm Network (SWM)

Поточна ціна Swarm Network (SWM) сьогодні становить 0.00593505 USD з ринковою капіталізацією $ 466.82K USD. Ціна SWM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Swarm Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.82 USD

- зміна ціни Swarm Network протягом дня — +0.72%

- циркуляційна пропозиція – 78.65M USD

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