Ціна Swarm (SWARM)
Поточна ціна Swarm (SWARM) сьогодні становить 0.00282485 USD з ринковою капіталізацією $ 2.83M USD. Ціна SWARM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swarm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.27K USD
- зміна ціни Swarm протягом дня — -1.72%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swarm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Swarm до USD становила $ -0.0006964831.
За останні 60 днів зміна ціни Swarm до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Swarm до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.72%
|30 днів
|$ -0.0006964831
|-24.65%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Swarm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.90%
-1.72%
+25.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Meme Movement is leaderless, like a swarm—self-organizing, decentralized, and driven by the collective. It thrives through the free exchange of ideas, without a central authority. Similarly, the Swarm crypto project embodies true decentralization, where power is distributed, and participants govern themselves. It creates a platform for shared value and creativity, empowering users to shape the ecosystem without intermediaries.
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