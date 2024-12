Що таке Swarm ( SWARM)

The Meme Movement is leaderless, like a swarm—self-organizing, decentralized, and driven by the collective. It thrives through the free exchange of ideas, without a central authority. Similarly, the Swarm crypto project embodies true decentralization, where power is distributed, and participants govern themselves. It creates a platform for shared value and creativity, empowering users to shape the ecosystem without intermediaries.

Ресурс Swarm (SWARM) Офіційний вебсайт