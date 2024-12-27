Сьогоднішня ціна Swarm (SWARM)

Поточна ціна Swarm (SWARM) сьогодні становить 0.00282485 USD з ринковою капіталізацією $ 2.83M USD. Ціна SWARM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Swarm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 78.27K USD

- зміна ціни Swarm протягом дня — -1.72%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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