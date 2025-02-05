Сьогоднішня ціна SwapX (SWPX)

Поточна ціна SwapX (SWPX) сьогодні становить 0.199063 USD з ринковою капіталізацією $ 9.53M USD. Ціна SWPX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SwapX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.31K USD

- зміна ціни SwapX протягом дня — +0.56%

- циркуляційна пропозиція – 47.88M USD

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