Ціна SwapX (SWPX)
Поточна ціна SwapX (SWPX) сьогодні становить 0.199063 USD з ринковою капіталізацією $ 9.53M USD. Ціна SWPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SwapX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.31K USD
- зміна ціни SwapX протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 47.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SwapX до USD становила $ +0.00110252.
За останні 30 днів зміна ціни SwapX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SwapX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SwapX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00110252
|+0.56%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SwapX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
+0.56%
-10.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain. Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions. SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution. Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations.
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