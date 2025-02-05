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Ціна SwapX (SWPX)

USD

Графік ціни SwapX (SWPX) в реальному часі

$0.198931
$0.198931$0.198931
+0.40%(1D)

Сьогоднішня ціна SwapX (SWPX)

Поточна ціна SwapX (SWPX) сьогодні становить 0.199063 USD з ринковою капіталізацією $ 9.53M USD. Ціна SWPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SwapX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.31K USD
- зміна ціни SwapX протягом дня — +0.56%
- циркуляційна пропозиція – 47.88M USD

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Цінові показники SwapX (SWPX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SwapX до USD становила $ +0.00110252.
За останні 30 днів зміна ціни SwapX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SwapX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SwapX до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00110252+0.56%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін SwapX (SWPX)

Останній аналіз цін SwapX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.192476
$ 0.192476$ 0.192476

$ 0.206204
$ 0.206204$ 0.206204

$ 0.378001
$ 0.378001$ 0.378001

-0.40%

+0.56%

-10.63%

Ринкова інформація SwapX (SWPX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 9.53M
$ 9.53M$ 9.53M

$ 134.31K
$ 134.31K$ 134.31K

47.88M
47.88M 47.88M

Що таке SwapX ( SWPX)

SwapX is the native decentralized exchange (DEX) on the Sonic L1 blockchain. Powered by Algebra Integral V4 for concentrated and active liquidity management, it delivers advanced plugin DeFi solutions. SwapX’s ve(3,3) tokenomics ensures stable growth and fair rewards distribution. Winner of the Sonic Boom competition, with over 1,000 participants, SwapX secured a grant in the SAPPHIRE category thanks to its plugins innovations.

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Ресурс SwapX (SWPX)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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A$0.31651017
1 SWPX до GBP
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1 SWPX до EUR
0.19110048
1 SWPX до USD
$0.199063
1 SWPX до MYR
RM0.87985846
1 SWPX до TRY
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1 SWPX до JPY
¥30.47853593
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Rs55.24794502
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