Сьогоднішня ціна Swapr (SWPR)

Поточна ціна Swapr (SWPR) сьогодні становить 0.00459307 USD з ринковою капіталізацією $ 181.52K USD. Ціна SWPR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Swapr:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21 USD

- зміна ціни Swapr протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 39.52M USD

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