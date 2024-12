Що таке Swapr ( SWPR)

Swapr is a multi-chain automated market maker (AMM), deployed on Ethereum mainnet, xDai, and Arbitrum. Swapr is the first AMM to allow for adjustable swap fees through governance, as well as the first DAO deployed DeFi protocol on Ethereum; developed organically within the DXdao community.

Ресурс Swapr (SWPR) Офіційний вебсайт