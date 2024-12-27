Ціна Swapr (SWPR)
Поточна ціна Swapr (SWPR) сьогодні становить 0.00459307 USD з ринковою капіталізацією $ 181.52K USD. Ціна SWPR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swapr:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.21 USD
- зміна ціни Swapr протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 39.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swapr до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Swapr до USD становила $ -0.0001418055.
За останні 60 днів зміна ціни Swapr до USD становила $ +0.0013153996.
За останні 90 днів зміна ціни Swapr до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0001418055
|-3.08%
|60 днів
|$ +0.0013153996
|+28.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Swapr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Swapr is a multi-chain automated market maker (AMM), deployed on Ethereum mainnet, xDai, and Arbitrum. Swapr is the first AMM to allow for adjustable swap fees through governance, as well as the first DAO deployed DeFi protocol on Ethereum; developed organically within the DXdao community.
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