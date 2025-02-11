Ціна Swappi (PPI)
Поточна ціна Swappi (PPI) сьогодні становить 0.00205043 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swappi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.62K USD
- зміна ціни Swappi протягом дня — +3.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PPI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PPI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swappi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Swappi до USD становила $ -0.0004222577.
За останні 60 днів зміна ціни Swappi до USD становила $ -0.0009968589.
За останні 90 днів зміна ціни Swappi до USD становила $ -0.000810040826191347.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.49%
|30 днів
|$ -0.0004222577
|-20.59%
|60 днів
|$ -0.0009968589
|-48.61%
|90 днів
|$ -0.000810040826191347
|-28.31%
Останній аналіз цін Swappi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
+3.49%
+3.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Swappi is an automated market maker (AMM) based decentralized exchange (DEX) deployed on Conflux Network, allowing Conflux users to have a new venue to swap, stake, and earn yields on their crypto assets. As an AMM-based DEX, Swappi lets users trade, add liquidity, earn fees and LP tokens, stake LP tokens to earn PPI, and stake PPI for additional rewards and farming opportunities. Swappi is the very first DEX to launch on eSpace, an EVM-compatible smart contract execution environment build on top of Conflux that allows developers to deploy and execute Ethereum-native dApps and smart contracts within the Conflux ecosystem.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PPI до AUD
A$0.0032601837
|1 PPI до GBP
￡0.001640344
|1 PPI до EUR
€0.0019684128
|1 PPI до USD
$0.00205043
|1 PPI до MYR
RM0.0091449178
|1 PPI до TRY
₺0.0739180015
|1 PPI до JPY
¥0.3122189761
|1 PPI до RUB
₽0.196636237
|1 PPI до INR
₹0.1778132896
|1 PPI до IDR
Rp33.6136011792
|1 PPI до PHP
₱0.1192325045
|1 PPI до EGP
￡E.0.1034441935
|1 PPI до BRL
R$0.0118719897
|1 PPI до CAD
C$0.0029321149
|1 PPI до BDT
৳0.2490452278
|1 PPI до NGN
₦3.0741071775
|1 PPI до UAH
₴0.0854824267
|1 PPI до VES
Bs0.1230258
|1 PPI до PKR
Rs0.5720904743
|1 PPI до KZT
₸1.0376611101
|1 PPI до THB
฿0.0698171415
|1 PPI до TWD
NT$0.0672951126
|1 PPI до CHF
Fr0.0018658913
|1 PPI до HKD
HK$0.0159728497
|1 PPI до MAD
.د.م0.0205658129