Сьогоднішня ціна SwapMode (SMD)

Поточна ціна SwapMode (SMD) сьогодні становить 0.01307691 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SwapMode:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 915.13 USD

- зміна ціни SwapMode протягом дня — +2.41%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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