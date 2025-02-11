Ціна SwapMode (SMD)
Поточна ціна SwapMode (SMD) сьогодні становить 0.01307691 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SwapMode:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 915.13 USD
- зміна ціни SwapMode протягом дня — +2.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SwapMode до USD становила $ +0.00030727.
За останні 30 днів зміна ціни SwapMode до USD становила $ -0.0029127378.
За останні 60 днів зміна ціни SwapMode до USD становила $ -0.0052063690.
За останні 90 днів зміна ціни SwapMode до USD становила $ -0.015056687252590098.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00030727
|+2.41%
|30 днів
|$ -0.0029127378
|-22.27%
|60 днів
|$ -0.0052063690
|-39.81%
|90 днів
|$ -0.015056687252590098
|-53.51%
Останній аналіз цін SwapMode: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
+2.41%
-4.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SMD is the Liquidity incentive token on the premier DEX on Mode Network. Catering to everyone from beginners to advanced users, SwapMode stands as the all-encompassing hub for your liquidity needs, offering a multitude of features including V2, V3, ALM, Farming, Real Yield, xToken, Boosted Farming, NFT, Bridge, and more.
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