Ціна SWAP315 (S315)
Поточна ціна SWAP315 (S315) сьогодні становить 0.00768068 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна S315 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SWAP315:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.04 USD
- зміна ціни SWAP315 протягом дня — -0.49%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SWAP315 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SWAP315 до USD становила $ -0.0013458955.
За останні 60 днів зміна ціни SWAP315 до USD становила $ -0.0021509291.
За останні 90 днів зміна ціни SWAP315 до USD становила $ -0.003284311276038767.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.49%
|30 днів
|$ -0.0013458955
|-17.52%
|60 днів
|$ -0.0021509291
|-28.00%
|90 днів
|$ -0.003284311276038767
|-29.95%
Останній аналіз цін SWAP315: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.49%
+0.32%
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|1 S315 до EUR
€0.0073734528
|1 S315 до USD
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|1 S315 до MYR
RM0.0342558328
|1 S315 до TRY
₺0.276888514
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¥1.1695371436
|1 S315 до RUB
₽0.736577212
|1 S315 до INR
₹0.6660685696
|1 S315 до IDR
Rp125.9127667392
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₱0.446631542
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￡E.0.387490306
|1 S315 до BRL
R$0.0444711372
|1 S315 до CAD
C$0.0109833724
|1 S315 до BDT
৳0.9328953928
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₦11.51525949
|1 S315 до UAH
₴0.3202075492
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Bs0.4608408
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Rs2.1429865268
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₸3.8869617276
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฿0.261527154
|1 S315 до TWD
NT$0.2520799176
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Fr0.0069894188
|1 S315 до HKD
HK$0.0598324972
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.د.م0.0770372204