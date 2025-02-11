Сьогоднішня ціна SWAP315 (S315)

Поточна ціна SWAP315 (S315) сьогодні становить 0.00768068 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна S315 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SWAP315:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.04 USD

- зміна ціни SWAP315 протягом дня — -0.49%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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