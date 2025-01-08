Сьогоднішня ціна Swap (XWP)

Поточна ціна Swap (XWP) сьогодні становить 0.00484471 USD з ринковою капіталізацією $ 85.17K USD. Ціна XWP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Swap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 336.52 USD

- зміна ціни Swap протягом дня — -4.48%

- циркуляційна пропозиція – 17.58M USD

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