Ціна Swap (XWP)
Поточна ціна Swap (XWP) сьогодні становить 0.00484471 USD з ринковою капіталізацією $ 85.17K USD. Ціна XWP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 336.52 USD
- зміна ціни Swap протягом дня — -4.48%
- циркуляційна пропозиція – 17.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swap до USD становила $ -0.000227373066226065.
За останні 30 днів зміна ціни Swap до USD становила $ -0.0001437406.
За останні 60 днів зміна ціни Swap до USD становила $ +0.0029305917.
За останні 90 днів зміна ціни Swap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000227373066226065
|-4.48%
|30 днів
|$ -0.0001437406
|-2.96%
|60 днів
|$ +0.0029305917
|+60.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-4.48%
-48.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A community developed crypto coin striving for robust privacy, ecosystem fairness, full transparency, secure blockchain, and easy use. Swap was created without a pre-mine, governance fees, or founders rewards. It has a custom 15 second block time and is the first CryptoNote coin using a Cuckoo Cycle variant as PoW algorithm, Cuckaroo29s.
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