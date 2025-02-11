Ціна Swana Solana (SWANA)
Поточна ціна Swana Solana (SWANA) сьогодні становить 0.00000477 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swana Solana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.88 USD
- зміна ціни Swana Solana протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swana Solana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Swana Solana до USD становила $ +0.0000003281.
За останні 60 днів зміна ціни Swana Solana до USD становила $ -0.0000005174.
За останні 90 днів зміна ціни Swana Solana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0000003281
|+6.88%
|60 днів
|$ -0.0000005174
|-10.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Swana Solana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-9.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SWANA - Built on trust by those who believe in financial freedom and returning the power to the people. Who ever said that a Black Swan had to be a bad thing? The Black Swan Theory is a metaphor that describes an event that comes as a surprise that has a major effect. Black Swan events are characterized by their extreme rarity, severe impact and the fact that they were so obvious in hindsight. $SWANA is the Black Swan Event of 2024.
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