Сьогоднішня ціна Swan Chain

Поточна ціна Swan Chain (SWAN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,16% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SWAN до USD становить $ 0 за SWAN.

Swan Chain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 95 869, з циркуляційною пропозицією у 394,39M SWAN. Протягом останніх 24 годин SWAN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,226052, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SWAN змінився на -0,00% за останню годину та на +3,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,25.

Ринкова інформація щодо Swan Chain (SWAN)

Ринкова капіталізація $ 95,87K$ 95,87K $ 95,87K Обсяг (за 24 год) $ 1,25$ 1,25 $ 1,25 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 243,08K$ 243,08K $ 243,08K Циркуляційне постачання 394,39M 394,39M 394,39M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Swan Chain — $ 95,87K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,25. Циркуляційна пропозиція SWAN — 394,39M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 243,08K.