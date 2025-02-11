Ціна Swamp Coin (SWAMP)
Поточна ціна Swamp Coin (SWAMP) сьогодні становить 0.00171684 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWAMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swamp Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.54 USD
- зміна ціни Swamp Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swamp Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Swamp Coin до USD становила $ +0.0000030120.
За останні 60 днів зміна ціни Swamp Coin до USD становила $ -0.0005368110.
За останні 90 днів зміна ціни Swamp Coin до USD становила $ -0.0005853144118569845.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0000030120
|+0.18%
|60 днів
|$ -0.0005368110
|-31.26%
|90 днів
|$ -0.0005853144118569845
|-25.42%
Останній аналіз цін Swamp Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Swamp Coin is a POW cryptocurrency with hashing algorithm YesPower and growing global masternode infrastructure. Swamp Coin aims to be a a means of value transfer (currency) as well as becoming a registered charitable organization to help improve wildlife refuges and swamp lands all over the world.
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