Сьогоднішня ціна SWAGGY (SWAGGY)

Поточна ціна SWAGGY (SWAGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 357.34K USD. Ціна SWAGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SWAGGY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.24K USD

- зміна ціни SWAGGY протягом дня — -4.57%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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