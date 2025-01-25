Ціна swag coin (SWAG)
Поточна ціна swag coin (SWAG) сьогодні становить 0.00879364 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності swag coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.95K USD
- зміна ціни swag coin протягом дня — +59.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни swag coin до USD становила $ +0.00326779.
За останні 30 днів зміна ціни swag coin до USD становила $ +0.0019027009.
За останні 60 днів зміна ціни swag coin до USD становила $ -0.0014208183.
За останні 90 днів зміна ціни swag coin до USD становила $ -0.00754125477583259.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00326779
|+59.14%
|30 днів
|$ +0.0019027009
|+21.64%
|60 днів
|$ -0.0014208183
|-16.15%
|90 днів
|$ -0.00754125477583259
|-46.16%
Останній аналіз цін swag coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+28.64%
+59.14%
+31.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
little swag world
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