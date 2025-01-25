Сьогоднішня ціна Swag ($SWAG)

Поточна ціна Swag ($SWAG) сьогодні становить 0.02747224 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $SWAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Swag:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 401.76K USD

- зміна ціни Swag протягом дня — -25.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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