Сьогоднішня ціна SVM Claw

Поточна ціна SVM Claw (SVM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 20,49% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SVM до USD становить $ 0 за SVM.

SVM Claw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 111, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SVM. Протягом останніх 24 годин SVM торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SVM змінився на +0,02% за останню годину та на -12,31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SVM Claw (SVM)

Ринкова капіталізація $ 32,11K$ 32,11K $ 32,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,11K$ 32,11K $ 32,11K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SVM Claw — $ 32,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SVM — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,11K.