Актуальна ціна Suzaku Token сьогодні становить 0,04846881 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SUZ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Ціна Suzaku Token (SUZ)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SUZ до USD:

$0,04854731
+0,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
USD
Графік ціни Suzaku Token (SUZ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:26:18 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Suzaku Token (SUZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,04738206
Мін. за 24 год
$ 0,04877089
Макс. за 24 год

$ 0,04738206
$ 0,04877089
$ 0,204252
$ 0,04731118
+0,49%

+0,27%

-4,24%

-4,24%

Актуальна ціна Suzaku Token (SUZ) становить $0,04846881. За останні 24 години SUZ торгувався між мінімумом у $ 0,04738206 і максимумом у $ 0,04877089, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUZ становить $ 0,204252, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04731118.

Що стосується короткострокових результатів, то SUZ змінився на +0,49% за останню годину, +0,27% за 24 години та на -4,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Suzaku Token (SUZ)

$ 1,40M
--
$ 4,85M
28,87M
100 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Suzaku Token — $ 1,40M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUZ — 28,87M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,85M.

Історія ціни Suzaku Token (SUZ) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Suzaku Token до USD становила $ +0,00012829.
За останні 30 днів зміна ціни Suzaku Token до USD становила $ -0,0253542380.
За останні 60 днів зміна ціни Suzaku Token до USD становила $ -0,0285449301.
За останні 90 днів зміна ціни Suzaku Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00012829+0,27%
30 днів$ -0,0253542380-52,31%
60 днів$ -0,0285449301-58,89%
90 днів$ 0--

Що таке Suzaku Token (SUZ)

Suzaku is the Decentralization Hub for Avalanche L1s.

It is a permissionless protocol allowing:

  • Anyone to (re)stake their assets to provide cryptoeconomic security
  • Anyone to curate (re)staking strategies for their delegators
  • Anyone to operate infrastructure to decentralize L1 blockchains
  • Anyone to create their L1 and secure their decentralization journey

Avalanche is a network of blockchains known for its flexibility and scalability, with a focus on Web3 gaming and other resource-demanding endeavours. Avalanche also caters to developers who wish to build their own blockchain networks for scalability, sovereignty, or regulatory reasons.

Each Avalanche chain (simply called “Avalanche L1”) is fully sovereign with its independent consensus and data layers, and specific security model, while remaining natively interoperable with other L1s of the Avalanche ecosystem.

Suzaku positions itself as the go-to protocol to help new L1s with all these challenging questions. In order to understand what they do, we should first briefly touch upon liquid staking through LSTs (Liquid Staking Tokens) and restaking.

In a simplified version, restaking is a powerful concept, where new L1s can “borrow” security from established networks in exchange for some rewards for validators. For L1s launching on Suzaku, this means the following benefits:

  • Solving the cold-start problem. New projects will struggle to attract enough validators to secure their network at launch. Restaking allows them to leverage existing stake on other networks. This provides them with immediate cryptoeconomic security without needing to bootstrap their own from scratch.
  • Increased gains for (re)stakers. Users can restake their tokens to secure multiple L1s, earning an APY from each of these. This increases the % amount one can make from their assets.

LSTs are tokenised representations of staked assets. You can think of them as tokenised receipts that confirm your stake, but also allow you to further use this receipt in DeFi. And besides the better capital efficiency, there’s another important aspect - simplicity. Staking itself is usually somewhat of a complex process for beginners, but getting your hands on an LST is as easy as buying any other token.

The new L1 benefits from this service in multiple ways. The fact that the LSTs allow for much greater capital efficiency, they act as a powerful catalyst for broader participation. This indirectly supports decentralization by encouraging broader participation in staking. If there is also sufficient liquidity on the LST, users can also efficiently exit their position instantaneously on the secondary markets, further increasing their appeal.

In essence, Suzaku is an automated marketplace to connect Avalanche validators with new Avalanche sovereign L1s, while boosting yields for stakers.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Прогноз ціни Suzaku Token (USD)

Скільки коштуватиме Suzaku Token (SUZ) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Suzaku Token (SUZ) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Suzaku Token.

Перегляньте прогноз ціни Suzaku Token вже зараз!

SUZ до місцевих валют

Токеноміка Suzaku Token (SUZ)

Розуміння токеноміки Suzaku Token (SUZ) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SUZ зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Suzaku Token (SUZ)

Скільки сьогодні коштує Suzaku Token (SUZ)?
Актуальна ціна SUZ у USD становить 0,04846881 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SUZ до USD?
Поточна ціна SUZ до USD — $ 0,04846881. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Suzaku Token?
Ринкова капіталізація SUZ — $ 1,40M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SUZ?
Циркуляційна пропозиція SUZ — 28,87M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SUZ?
SUZ досяг історичної максимальної ціни у 0,204252 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SUZ?
Історична мінімальна ціна SUZ становила 0,04731118 USD.
Який обсяг торгівлі SUZ?
Актуальний обсяг торгівлі SUZ за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SUZ цього року?
SUZ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SUZ для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Suzaku Token (SUZ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

