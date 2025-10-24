Інформація щодо ціни Suzaku Token (SUZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,04738206 $ 0,04738206 $ 0,04738206 Мін. за 24 год $ 0,04877089 $ 0,04877089 $ 0,04877089 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,04738206$ 0,04738206 $ 0,04738206 Макс. за 24 год $ 0,04877089$ 0,04877089 $ 0,04877089 Рекордний максимум $ 0,204252$ 0,204252 $ 0,204252 Найнижча ціна $ 0,04731118$ 0,04731118 $ 0,04731118 Зміна ціни (за 1 год) +0,49% Зміна ціни (1 дн.) +0,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,24% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,24%

Актуальна ціна Suzaku Token (SUZ) становить $0,04846881. За останні 24 години SUZ торгувався між мінімумом у $ 0,04738206 і максимумом у $ 0,04877089, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUZ становить $ 0,204252, тоді як його історичний мінімум — $ 0,04731118.

Що стосується короткострокових результатів, то SUZ змінився на +0,49% за останню годину, +0,27% за 24 години та на -4,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Suzaku Token (SUZ)

Ринкова капіталізація $ 1,40M$ 1,40M $ 1,40M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,85M$ 4,85M $ 4,85M Циркуляційне постачання 28,87M 28,87M 28,87M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Suzaku Token — $ 1,40M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUZ — 28,87M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,85M.