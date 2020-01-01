Токеноміка Sustainable Energy (SET) Дізнайтеся ключову інформацію про Sustainable Energy (SET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sustainable Energy (SET) During ancient times, wood, timber and waste products were the only major energy sources. In short, biomass was the only way to get energy. When more technology was developed, fossil fuels like coal, oil and natural gas were discovered. Fossil fuels proved a boon to mankind as they were widely available and could be harnessed easily. When these fossil fuels were started using extensively by all the countries across the globe, they led to the degradation of the environment. Coal and oil are two of the major sources that produce a large amount of carbon dioxide in the air. This led to an increase in global warming. Also, few countries have held on these valuable products, which led to the rise in the prices of these fuels. Now, with rising prices, increasing air pollution and the risk of getting expired soon forced scientists to look out for some alternative or renewable energy sources. We turned a tweet into a real use case! The need of the hour is to look for resources that are available widely, cause no pollution and are replenishable. Sustainable Energy comes into the picture to meet today’s increasing demand for energy. Офіційний вебсайт: https://sustainableenergy.online/ Купити SET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sustainable Energy (SET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sustainable Energy (SET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 0,81 $ 0,81 $ 0,81 Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Sustainable Energy (SET)

Токеноміка Sustainable Energy (SET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sustainable Energy (SET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SET, досліджуйте ціну токена SET в реальному часі!

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