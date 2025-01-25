Ціна SUSHI yVault (YVSUSHI)
Поточна ціна SUSHI yVault (YVSUSHI) сьогодні становить 1.5 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVSUSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SUSHI yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни SUSHI yVault протягом дня — -2.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SUSHI yVault до USD становила $ -0.042621407516762.
За останні 30 днів зміна ціни SUSHI yVault до USD становила $ -0.1803115500.
За останні 60 днів зміна ціни SUSHI yVault до USD становила $ +0.3435388500.
За останні 90 днів зміна ціни SUSHI yVault до USD становила $ +0.7134880501741574.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.042621407516762
|-2.76%
|30 днів
|$ -0.1803115500
|-12.02%
|60 днів
|$ +0.3435388500
|+22.90%
|90 днів
|$ +0.7134880501741574
|+90.72%
Останній аналіз цін SUSHI yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
-2.76%
-16.83%
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