Сьогоднішня ціна SUSHI yVault (YVSUSHI)

Поточна ціна SUSHI yVault (YVSUSHI) сьогодні становить 1.5 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVSUSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SUSHI yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни SUSHI yVault протягом дня — -2.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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