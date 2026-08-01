Сьогоднішня ціна Sushi Cat

Поточна ціна Sushi Cat (SUSHICAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 42.83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUSHICAT до USD становить $ 0 за SUSHICAT.

Sushi Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,158, з циркуляційною пропозицією у 1.00B SUSHICAT. Протягом останніх 24 годин SUSHICAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SUSHICAT змінився на -33.98% за останню годину та на +28.98% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sushi Cat (SUSHICAT)

Ринкова капіталізація $ 23.16K$ 23.16K $ 23.16K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.16K$ 23.16K $ 23.16K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Sushi Cat — $ 23.16K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUSHICAT — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.16K.