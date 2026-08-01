Сьогоднішня ціна sUSDe ARM LP Token

Поточна ціна sUSDe ARM LP Token (ARM-SUSDE-USDE) сьогодні становить $ 1.022, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ARM-SUSDE-USDE до USD становить $ 1.022 за ARM-SUSDE-USDE.

sUSDe ARM LP Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 541,299, з циркуляційною пропозицією у 529.61K ARM-SUSDE-USDE. Протягом останніх 24 годин ARM-SUSDE-USDE торгувався між $ 1.02 (мінімум) та $ 1.023 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.028, тоді як історичний мінімум — $ 0.981306.

У короткостроковій динаміці ARM-SUSDE-USDE змінився на +0.12% за останню годину та на +0.17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо sUSDe ARM LP Token (ARM-SUSDE-USDE)

Ринкова капіталізація $ 541.30K$ 541.30K $ 541.30K Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 541.30K$ 541.30K $ 541.30K Циркуляційне постачання 529.61K 529.61K 529.61K Загальна пропозиція 529,609.2845484479 529,609.2845484479 529,609.2845484479

Поточна ринкова капіталізація sUSDe ARM LP Token — $ 541.30K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція ARM-SUSDE-USDE — 529.61K, зі загальною пропозицією 529609.2845484479. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 541.30K.