Ціна sUSDai (SUSDAI)
Поточна ціна sUSDai (SUSDAI) сьогодні становить 1,015 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна SUSDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sUSDai:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни sUSDai протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
Отримуйте оновлення цін SUSDAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SUSDAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sUSDai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни sUSDai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни sUSDai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни sUSDai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін sUSDai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0,11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USD.AI is a yield-bearing synthetic dollar backed by loans against AI hardware, compute, and DePIN assets. Targeting 15–25% APR, it functions like a high-yield bond index tied to income-generating infrastructure equipment, paired with additional mechanisms that allow arbitrageurs to bring back USDai back to a peg. USD.AI bridges the gap between amortizing AI hard assets and the financing needed to scale such productive infrastructure. Meanwhile, DePIN projects can achieve >300% growth using debt, driving reinvestment and scalability in their network.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки sUSDai (SUSDAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SUSDAI зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SUSDAI до VND
₫26 709,725
|1 SUSDAI до AUD
A$1,5428
|1 SUSDAI до GBP
￡0,74095
|1 SUSDAI до EUR
€0,8729
|1 SUSDAI до USD
$1,015
|1 SUSDAI до MYR
RM4,3036
|1 SUSDAI до TRY
₺39,9504
|1 SUSDAI до JPY
¥146,6472
|1 SUSDAI до RUB
₽79,7993
|1 SUSDAI до INR
₹87,2697
|1 SUSDAI до IDR
Rp16 639,3416
|1 SUSDAI до KRW
₩1 379,07035
|1 SUSDAI до PHP
₱57,21555
|1 SUSDAI до EGP
￡E.51,0139
|1 SUSDAI до BRL
R$5,57235
|1 SUSDAI до CAD
C$1,37025
|1 SUSDAI до BDT
৳124,0736
|1 SUSDAI до NGN
₦1 563,94245
|1 SUSDAI до UAH
₴42,17325
|1 SUSDAI до VES
Bs103,53
|1 SUSDAI до PKR
Rs287,2044
|1 SUSDAI до KZT
₸520,23825
|1 SUSDAI до THB
฿32,886
|1 SUSDAI до TWD
NT$29,8816
|1 SUSDAI до AED
د.إ3,72505
|1 SUSDAI до CHF
Fr0,82215
|1 SUSDAI до HKD
HK$7,9576
|1 SUSDAI до MAD
.د.م9,2365
|1 SUSDAI до MXN
$19,1835