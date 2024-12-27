Ціна sUSDa (SUSDA)
Поточна ціна sUSDa (SUSDA) сьогодні становить 1.036 USD з ринковою капіталізацією $ 34.18M USD. Ціна SUSDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sUSDa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни sUSDa протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 32.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sUSDa до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни sUSDa до USD становила $ +0.0213291680.
За останні 60 днів зміна ціни sUSDa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни sUSDa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ +0.0213291680
|+2.06%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін sUSDa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
+0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.
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