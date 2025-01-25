Ціна sUSD yVault (YVSUSD)
Поточна ціна sUSD yVault (YVSUSD) сьогодні становить 1.021 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVSUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sUSD yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни sUSD yVault протягом дня — -0.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sUSD yVault до USD становила $ -0.001813878484221.
За останні 30 днів зміна ціни sUSD yVault до USD становила $ -0.0092318820.
За останні 60 днів зміна ціни sUSD yVault до USD становила $ -0.0200366145.
За останні 90 днів зміна ціни sUSD yVault до USD становила $ -0.0186507108229103.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001813878484221
|-0.17%
|30 днів
|$ -0.0092318820
|-0.90%
|60 днів
|$ -0.0200366145
|-1.96%
|90 днів
|$ -0.0186507108229103
|-1.79%
Останній аналіз цін sUSD yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.17%
-0.66%
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