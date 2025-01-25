Сьогоднішня ціна sUSD yVault (YVSUSD)

Поточна ціна sUSD yVault (YVSUSD) сьогодні становить 1.021 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVSUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sUSD yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни sUSD yVault протягом дня — -0.17%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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