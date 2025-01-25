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Ціна sUSD yVault (YVSUSD)

USD

Графік ціни sUSD yVault (YVSUSD) в реальному часі

$1.021
$1.021$1.021
-0.10%(1D)

Сьогоднішня ціна sUSD yVault (YVSUSD)

Поточна ціна sUSD yVault (YVSUSD) сьогодні становить 1.021 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVSUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sUSD yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни sUSD yVault протягом дня — -0.17%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники sUSD yVault (YVSUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sUSD yVault до USD становила $ -0.001813878484221.
За останні 30 днів зміна ціни sUSD yVault до USD становила $ -0.0092318820.
За останні 60 днів зміна ціни sUSD yVault до USD становила $ -0.0200366145.
За останні 90 днів зміна ціни sUSD yVault до USD становила $ -0.0186507108229103.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.001813878484221-0.17%
30 днів$ -0.0092318820-0.90%
60 днів$ -0.0200366145-1.96%
90 днів$ -0.0186507108229103-1.79%

Аналіз цін sUSD yVault (YVSUSD)

Останній аналіз цін sUSD yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

-0.01%

-0.17%

-0.66%

Ринкова інформація sUSD yVault (YVSUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
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Що таке sUSD yVault ( YVSUSD)

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Ресурс sUSD yVault (YVSUSD)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

YVSUSD до місцевих валют

1 YVSUSD до AUD
A$1.61318
1 YVSUSD до GBP
0.8168
1 YVSUSD до EUR
0.96995
1 YVSUSD до USD
$1.021
1 YVSUSD до MYR
RM4.46177
1 YVSUSD до TRY
36.38844
1 YVSUSD до JPY
¥159.30663
1 YVSUSD до RUB
99.76191
1 YVSUSD до INR
87.98978
1 YVSUSD до IDR
Rp16,467.73963
1 YVSUSD до PHP
59.47325
1 YVSUSD до EGP
￡E.51.30525
1 YVSUSD до BRL
R$6.03411
1 YVSUSD до CAD
C$1.46003
1 YVSUSD до BDT
124.55179
1 YVSUSD до NGN
1,590.34023
1 YVSUSD до UAH
42.80032
1 YVSUSD до VES
Bs57.176
1 YVSUSD до PKR
Rs284.31787
1 YVSUSD до KZT
529.01073
1 YVSUSD до THB
฿34.26476
1 YVSUSD до TWD
NT$33.42754
1 YVSUSD до CHF
Fr0.9189
1 YVSUSD до HKD
HK$7.94338
1 YVSUSD до MAD
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