Сьогоднішня ціна sUSD (SUSD)

Поточна ціна sUSD (SUSD) сьогодні становить 0.988584 USD з ринковою капіталізацією $ 14.79M USD. Ціна SUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.42K USD

- зміна ціни sUSD протягом дня — -0.19%

- циркуляційна пропозиція – 14.96M USD

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