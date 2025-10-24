Інформація щодо ціни Sus (SUS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00493113$ 0,00493113 $ 0,00493113 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,02% Зміна ціни (1 дн.) +1,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,59% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,59%

Актуальна ціна Sus (SUS) становить --. За останні 24 години SUS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUS становить $ 0,00493113, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SUS змінився на +0,02% за останню годину, +1,92% за 24 години та на -3,59% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Sus (SUS)

Ринкова капіталізація $ 21,35K$ 21,35K $ 21,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,35K$ 21,35K $ 21,35K Циркуляційне постачання 999,66M 999,66M 999,66M Загальна пропозиція 999 656 220,854412 999 656 220,854412 999 656 220,854412

Поточна ринкова капіталізація Sus — $ 21,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUS — 999,66M, зі загальною пропозицією 999656220.854412. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,35K.