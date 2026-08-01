Сьогоднішня ціна Survivor

Поточна ціна Survivor (SURVIVOR) сьогодні становить $ 0,0374496, зі зміною 2,65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SURVIVOR до USD становить $ 0,0374496 за SURVIVOR.

Survivor наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 374 575, з циркуляційною пропозицією у 10,00M SURVIVOR. Протягом останніх 24 годин SURVIVOR торгувався між $ 0,03495605 (мінімум) та $ 0,0387615 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,393793, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SURVIVOR змінився на +0,58% за останню годину та на -18,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 23,03.

Ринкова інформація щодо Survivor (SURVIVOR)

Ринкова капіталізація $ 374,58K$ 374,58K $ 374,58K Обсяг (за 24 год) $ 23,03$ 23,03 $ 23,03 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 374,58K$ 374,58K $ 374,58K Циркуляційне постачання 10,00M 10,00M 10,00M Загальна пропозиція 9 999 545,0 9 999 545,0 9 999 545,0

Поточна ринкова капіталізація Survivor — $ 374,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 23,03. Циркуляційна пропозиція SURVIVOR — 10,00M, зі загальною пропозицією 9999545.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 374,58K.