Сьогоднішня ціна Surveyor DAO (SURV)

Поточна ціна Surveyor DAO (SURV) сьогодні становить 0.00106799 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SURV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Surveyor DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.92 USD

- зміна ціни Surveyor DAO протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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