Ціна Surveyor DAO (SURV)
Поточна ціна Surveyor DAO (SURV) сьогодні становить 0.00106799 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SURV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Surveyor DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.92 USD
- зміна ціни Surveyor DAO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Surveyor DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Surveyor DAO до USD становила $ -0.0003866581.
За останні 60 днів зміна ціни Surveyor DAO до USD становила $ -0.0004695198.
За останні 90 днів зміна ціни Surveyor DAO до USD становила $ -0.0007717780201258369.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003866581
|-36.20%
|60 днів
|$ -0.0004695198
|-43.96%
|90 днів
|$ -0.0007717780201258369
|-41.94%
Останній аналіз цін Surveyor DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-27.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Community and Governance Ran DAO. Democratic and Decentralized management of Treasury What makes your project unique? We recently transitioned to full governance including a vote on who will run the treasury. There is a monthly vote on the following months emissions. History of your project. We started with two NFT mints on Fantom and Avax. Funds from these mints began the treasury. Since then we have grown a community of engaged and savvy investors and defi participants What’s next for your project? Web app and UI for locked staking and Treasury tracking currently in Development and will launch in next month What can your token be used for? Governance and treasury redemption after first year
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