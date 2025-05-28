Ціна Survarium (SURV)
Поточна ціна Survarium (SURV) сьогодні становить 0,00058013 USD з ринковою капіталізацією $ 580,03K USD. Ціна SURV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Survarium:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Survarium протягом дня — +3,06%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
Отримуйте оновлення цін SURV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SURV.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Survarium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Survarium до USD становила $ +0,0004755010.
За останні 60 днів зміна ціни Survarium до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Survarium до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,06%
|30 днів
|$ +0,0004755010
|+81,96%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Survarium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,07%
+3,06%
+118,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Survarium is a Web3 Play-to-Earn roguelike blending intense action, strategic progression, and real blockchain rewards. Inspired by Brotato and Vampire Survivors, it throws players into chaotic 15-minute survival runs where every decision counts. Equip 6 unique weapons, stack powerful passive items, and collect artifacts with game-changing effects—some boosting your power, others adding risk. Built for those who thrive under pressure, Survarium rewards skill, adaptability, and grit. Every run offers new upgrade paths, randomized challenges, and the chance to earn real value through the $SURV token. Backed by a transparent and sustainable tokenomics model, $SURV powers the in-game economy, NFT item marketplace, staking, and future governance. With 85% of tokens available to the public and all in-game revenue reinvested into development, token burns, and community growth, Survarium is designed to evolve with its players.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SURV до VND
₫14,87511333
|1 SURV до AUD
A$0,0008992015
|1 SURV до GBP
￡0,0004292962
|1 SURV до EUR
€0,0005105144
|1 SURV до USD
$0,00058013
|1 SURV до MYR
RM0,0024539499
|1 SURV до TRY
₺0,0226424739
|1 SURV до JPY
¥0,0837243616
|1 SURV до RUB
₽0,0465554325
|1 SURV до INR
₹0,0495198968
|1 SURV до IDR
Rp9,5103263472
|1 SURV до KRW
₩0,7979746163
|1 SURV до PHP
₱0,0322204202
|1 SURV до EGP
￡E.0,0288846727
|1 SURV до BRL
R$0,0032777345
|1 SURV до CAD
C$0,0007947781
|1 SURV до BDT
৳0,0708222704
|1 SURV до NGN
₦0,9193784214
|1 SURV до UAH
₴0,0241798184
|1 SURV до VES
Bs0,05453222
|1 SURV до PKR
Rs0,1633704093
|1 SURV до KZT
₸0,2953789908
|1 SURV до THB
฿0,0190224627
|1 SURV до TWD
NT$0,0174155026
|1 SURV до AED
د.إ0,0021290771
|1 SURV до CHF
Fr0,0004757066
|1 SURV до HKD
HK$0,0045424179
|1 SURV до MAD
.د.م0,0053545999
|1 SURV до MXN
$0,0111617012