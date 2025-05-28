Сьогоднішня ціна Survarium (SURV)

Поточна ціна Survarium (SURV) сьогодні становить 0,00058013 USD з ринковою капіталізацією $ 580,03K USD. Ціна SURV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Survarium:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Survarium протягом дня — +3,06%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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