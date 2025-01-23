Ціна SurrealVerse (AZEE)
Поточна ціна SurrealVerse (AZEE) сьогодні становить 0.00114255 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AZEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SurrealVerse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 82.60 USD
- зміна ціни SurrealVerse протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SurrealVerse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SurrealVerse до USD становила $ -0.0000201959.
За останні 60 днів зміна ціни SurrealVerse до USD становила $ -0.0002765237.
За останні 90 днів зміна ціни SurrealVerse до USD становила $ -0.000261637814724732.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ -0.0000201959
|-1.76%
|60 днів
|$ -0.0002765237
|-24.20%
|90 днів
|$ -0.000261637814724732
|-18.63%
Останній аналіз цін SurrealVerse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.81%
-0.12%
-3.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Building a P2E Metaverse with the concept of treasure hunt in an open world with immersive gaming experience with dynamic universe and challenges and itself is a Social Token to be used for Buy/Sell Art from Art NFT community , P2E integration focused with Top notch 3D Art Founder is an NFT artist in the space since 3 years , also been featured by OPENSEA
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