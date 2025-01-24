Ціна SURGE (SRG)
Поточна ціна SURGE (SRG) сьогодні становить 0.03071338 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SRG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SURGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.38K USD
- зміна ціни SURGE протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SURGE до USD становила $ +0.00012549.
За останні 30 днів зміна ціни SURGE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SURGE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SURGE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00012549
|+0.41%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SURGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
+0.41%
-29.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Surge is Radix's first decentralized exchange for perpetual futures, enabling leveraged trading on major crypto markets. Traders can take long or short positions across various tokens, with the flexibility to use high-quality collateral for margin. They can also set up separate accounts to segregate collateral and organise trades, giving them tailored control over their exposure. For liquidity providers (LPs), Surge offers an opportunity to support the platform by staking xUSDC, allowing them to earn a share of trading fees generated from platform activity in return for taking the other side of traders' positions. Surge’s pricing relies on an Oracle system, ensuring accurate and reliable market prices, supported by a system of Keepers.
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