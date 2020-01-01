Токеноміка Surfing Coco (COCO) Дізнайтеся ключову інформацію про Surfing Coco (COCO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Surfing Coco (COCO) On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality. Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom. Офіційний вебсайт: https://cococoin.wtf Купити COCO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Surfing Coco (COCO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Surfing Coco (COCO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,92K $ 7,92K $ 7,92K Загальна пропозиція: $ 791,87M $ 791,87M $ 791,87M Циркуляційна пропозиція: $ 791,87M $ 791,87M $ 791,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,92K $ 7,92K $ 7,92K Історичний максимум: $ 0,00105063 $ 0,00105063 $ 0,00105063 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Surfing Coco (COCO)

Токеноміка Surfing Coco (COCO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Surfing Coco (COCO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COCO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COCO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COCO, досліджуйте ціну токена COCO в реальному часі!

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