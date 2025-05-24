Сьогоднішня ціна Surfing Coco (COCO)

Поточна ціна Surfing Coco (COCO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9,91K USD. Ціна COCO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Surfing Coco:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Surfing Coco протягом дня — -5,19%

- циркуляційна пропозиція – 791,87M USD

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