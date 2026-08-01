Сьогоднішня ціна SurfCash

Поточна ціна SurfCash (SURF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4,45% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SURF до USD становить $ 0 за SURF.

SurfCash наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 089, з циркуляційною пропозицією у 651,67M SURF. Протягом останніх 24 годин SURF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00468639, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SURF змінився на -0,00% за останню годину та на -61,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SurfCash (SURF)

Ринкова капіталізація $ 24,09K$ 24,09K $ 24,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,09K$ 24,09K $ 24,09K Циркуляційне постачання 651,67M 651,67M 651,67M Загальна пропозиція 825 833 981,7074535 825 833 981,7074535 825 833 981,7074535

Поточна ринкова капіталізація SurfCash — $ 24,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SURF — 651,67M, зі загальною пропозицією 825833981.7074535. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,09K.